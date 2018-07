Grote Steenweg (nog) niet afgewerkt door tekort aan asfalt Koen Moreau

16 juli 2018

18u21 1 Lede De plannen om net voor het bouwverlof het laatste deel van de Grote Steenweg in Oordegem te asfalteren zijn uitgesteld. Pas na het bouwverlof zal de N9 ter hoogte van Oordegem van woendag 8 tot vrijdag 10 augustus geasfalteerd en in beide richtingen worden afgesloten.

Het uitstel is bijzonder vervelend voor winkels en bedrijven die hun verlof afstemden op de oorspronkelijke geplande data. Oorzaak is een tekort aan asfalt dat overal in Vlaanderen uitstel veroorzaakt bij wegenwerken. “Het gaat om een samenloop van omstandigheden, zegt Eli Desmedt van Vlawebo, de federatie van Vlaamse wegenbouwers. “Traditioneel zijn er in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen zeer veel wegenwerken. Daarnaast is het al een hele tijd goed weer, waardoor er zonder onderbreking alle dagen kan worden geasfalteerd. Daarom is de vraag naar verschillende grondstoffen voor asfalt zeer groot. Bovendien zijn er in Frankrijk stakingen geweest die de productie van bitumen hebben vertraagd.”

Voor Oordegem zou de vertraging beperkt blijven. “De aannemer beloofde op dinsdag 7 augustus te starten met het leggen van de grondlaag in asfalt. Op woensdag 8 augustus legt hij de toplaag in asfalt en de markering vanaf Beekstraat tot voor Pontweg. Dit gebeurt in één keer over de volledige breedte van de rijweg en hiervoor gaat de N9 dicht in beide richtingen voor 3 dagen”, aldus Robert De Mulder, CD&V-schepen bevoegd voor Openbare werken in de gemeente Lede. Tijdens die korte periode wordt het autoverkeer in beide richtingen omgestuurd langs de Papegemstraat en de Essestraat, de Zuidlaan en de Massemsesteenweg (N462). Fietsers moeten omrijden via Zwaanstraat, Ouden Heirweg tot het fietspad voor de spoorwegbrug, dit fietspad volgen tot aan de N9 (Grote Steenweg), Beekstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). Aansluitend wordt tot 31 augustus verder gewerkt aan de voetpaden en parkeerstroken tussen de Zwaanstraat tot net voor Pontweg.

Nadien, en dat tot eind augustus, is opnieuw enkel verkeer richting Aalst mogelijk. “Tot 31 augustus wordt verder gewerkt aan de voetpaden en parkeerstroken tussen de Zwaanstraat tot net voor Pontweg. Om die werken veilig te laten verlopen, behouden we de verkeersregeling die de volledige werkperiode van toepassing was.”