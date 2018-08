Grote Steenweg N9 drie dagen volledig afgesloten KOEN MOREAU

06 augustus 2018

09u01 2 Lede Omwille van asfalteringswerken wordt de Grote Steenweg N9 in Oordegem vanaf woensdag 8 augustus tot en met vrijdag 10 augustus volledig afgesloten voor het verkeer tussen de Beekstraat en Pontweg.

Het kruispunt met de verkeerslichten aan het centrum van Oordegem is hierdoor niet bereikbaar. In beide richtingen is een wegomlegging langs Impe, Smetlede en Wetteren. Fietsers kunnen rond via Zwaanstraat, Ouden Heirweg en het fietswegeltje naast de spoorwegbrug. Tijdens de finale afwerking geldt vanaf volgende week opnieuw enkele rijrichting naar Aalst toe en dit tot het einde van de werken.