Grote Steenweg afgesloten nadat LPG-tank losscheurt bij ongeval KOEN MOREAU

17 maart 2019

18u01 0 Lede De Grote Steenweg in Oordegem was zondagnamiddag een ganse tijd afgesloten nadat een vierdeurs Renault Clio inreed op een mobilhome. Daardoor scheurde een LPG-tank open en was er ontploffingsgevaar. De chauffeur van de Clio vluchtte te voet weg.

Het ongeluk gebeurde rond 16 uur tussen fietsenzaak Schollaert en lingeriewinkel Kriko. “Ik reed richting Aalst toen er plots een wagen aan hoge snelheid uit de tegengestelde richting afweek en recht op me af kwam", vertelt de chauffeur van de mobilhome. De man probeerde nog uit te wijken, maar werd in de voordeur gegrepen door de Clio. De mobilhome werd tegen een geparkeerde wagen gegooid. Door de slag scheurde de LPG-tank van de mobilhome los en ontsnapte er gas. Omwille van het ontploffingsgevaar sloten brandweermannen uit Aalst en Lede de steenweg af. De tank werd op een naastliggend braakliggend terrein gelegd tot die gecontroleerd was leeggelopen.

De chauffeur van de Renault Clio raakte licht gewond. “Ondanks de zware klap probeerde hij eerst nog met zijn wagen weg te rijden. Toen dat niet lukte, nam hij te voet de benen.” Volgens ooggetuigen was de man duidelijk onder invloed. “Hij vluchtte weg langs de speeltuin in de richting van de school.” Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. Door het ongeval, het ontploffingsgevaar en de takelwerken was de steenweg geruime tijd afgesloten voor het verkeer.