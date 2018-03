Grote schoonmaakactie 20 maart 2018

02u48 0

Om het zwerfvuil te verbannen langs de verschillende wandelpaden in Lede is er nu zaterdag 24 maart een grote lenteschoonmaak. Er wordt om 13.30 uur afgesproken aan het gemeentehuis om van daaruit gewapend met handschoenen, grijpstokken, vuilniszakken en fluohesjes afgezet te worden op verschillende vertrekpunten. Iedereen is welkom om te komen helpen en het einde - met een drankje - is voorzien tussen 16 en 17 uur. (KMJ)