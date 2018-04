Grote bezorgdheid over 'rampspoed' burgemeester 10 april 2018

De telefoon van Roland Uyttendaele stond roodgloeiend gisteren. "Ik kreeg zowat 100 oproepen en ook mijn echtgenote werd overstelpt met telefoontjes. De meeste mensen die mij belden maakten zich zorgen omdat ik was overvallen op reis. Als snel had ik door dat mijn mail gehackt was. Microsoft liet weten dat dit zondagavond om 21.30 uur gebeurde in Nigeria. De hackers vroegen in mijn naam aan vrienden en kennissen 2.860 euro zodat ik vanuit Oekraïne kon terugkeren naar België", vertelt de burgemeester, die de grote bezorgdheid als iets positiefs ervaart. Omdat de mail in gebrekkig Nederlands was opgesteld, trapte niemand in de val. "Toch was de bezorgdheid groot, maar gelukkig belden de mensen mij eerst op zodat ik hen kon geruststellen. Voor mij bracht de hacking dan weer een hele administrieve rompslomp met zich mee. Ik moest een nieuw mailadres aanmaken en ik mag weer beginnen met het verzamelen van mailadressen, want ik ben alles kwijt", zegt Uyttendaele. Wie de burgemeester van Lede een mail wilt sturen, kan dat voortaan doen via uyttendaele.r@gmail.com. (FEL/KMJ)