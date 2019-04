Griet De Smet en Isabelle Derder versterken verkiezingslijsten CD&V KOEN MOREAU

04 april 2019

15u52 0 Lede De lokale afdeling van CD&V Lede levert met Griet De Smet en Isabelle Derder kandidaten voor de Federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei.

Voor Griet De Smet, voor het eerst politiek actief met de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, gaat het snel. De opleidingscoördinator aan de Arteveldehogeschool in Gent staat op de elfde plaats van de Oost-Vlaamse lijst voor de federale kamer. Isabelle Derder, leerkracht aan het Gertrudiscollege in Wetteren en voorzitter van de gemeentelijke verkeerscommissie, is 14de opvolger voor het Vlaams Parlement.