Grepdon keert terug in Leedse politiek Reinout (28) treedt in voetsporen van vader en oud-burgemeester Geert Grepdon KOEN MOREAU

30 augustus 2018

16u14 0 Lede Een politieke comeback zit er voor oud-burgemeester Geert Grepdon niet meer in. Jongste zoon Reinout (28) zet wel zijn eerste stappen in de politiek. “Mijn schoonbroer Stijn (Wille nvdr.) heeft me overtuigd mee te stappen in het nieuwe en positieve verhaal van Open Lede”, vertelt hij. Een beslissing die vader Geert (64) met gemengde gevoelens gadeslaat. “Politiek kan heel hard zijn, maar je moet je kinderen laten doen wat ze willen doen.”

Zijn kinderen afraden om aan politiek te doen, zou Geert nooit doen. Toch was hij er niet rouwig om dat bij zijn politiek afscheid in 2006 kinderen Anneleen, Reinout en Bart geen ambitie toonden. “Ik kreeg destijds wel de vraag, maar vader vond me op mijn 22ste nog te jong. Intussen ben ik ouder en mag ik mijn eigen gang gaan”, lacht Reinout, gewezen groepsleider van Scouts Lede en momenteel samen met zijn broer Bart medezaakvoerder van het KBC-verzekeringskantoor van zijn vader.

Andere tijden

Geert ging zelf pas in de politiek op zijn 34ste. “Mijn grootvader die bij ons inwoonde was burgemeester en later volgde ook mijn vader. Dat ik ook zou opkomen was dus evident.” Toelating vragen aan zijn echtgenote deed hij niet. “Ik ben gewoon thuisgekomen en heb mijn beslissing meegedeeld. De tijden waren toen uiteraard anders”, vertelt Geert. Iets waar je vandaag wellicht niet meer zou mee wegkomen. “Ik ben begin deze maand getrouwd, maar heb mijn engagement vooraf wel doorgesproken met mijn vriendin. Ze kon er zich in vinden waardoor ik er, nu onze trouw achter de rug is, volop kan voor gaan”, aldus Reinout.

Vader Geert werd dit keer geïnformeerd. “Ik ben uiteraard fier, zoals over al mijn kinderen, maar zie ook de grote verantwoordelijkheid en impact die zo een beslissing met zich meebrengt. Politiek kan heel mooi zijn en is niet altijd eenvoudig, maar Reinout is oud genoeg om zelf zijn beslissingen te nemen. Daarnaast is hij ook nog voldoende jong om er in te vliegen. Zelf ben ik intussen meer bezadigd", knipoogt Geert. Toch is het oordeel van Reinout’s vader belangrijk. “Ik ben blij dat mijn vader me steunt, maar uiteraard wil hij me ook beschermen.”

Familie van burgemeesters

Druk voelt Reinout naar eigen zeggen niet. “De naam Grepdon is een ‘stempel’ die ik al mijn ganse leven draag. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is niet zo dat ik me verplicht voel om in de voetsporen van mijn overgrootvader, grootvader en vader te treden. Uiteindelijk hangt zoiets af van de mensen die al dan niet voor je kiezen en of je de kans krijgt om al dan niet mee te besturen.”

Over de politieke situatie in Lede en de versnippering over tal van partijen verschillen vader en zoon van mening. “Het is positief dat veel mensen iets willen betekenen voor hun gemeente”, vindt Reinout. Geert is gematigder. “In een aantal gevallen zijn die politieke partijen niets meer dan frustratie en negativiteit. Dat is jammer en het doet me ook pijn te zien hoe het de laatste jaren gelopen is. In mijn tijd verschilden we van mening, maar gingen we achter de gemeenteraad samen kaarten. Dat is nu spijtig genoeg niet meer mogelijk. Elke partij gaat apart op café.” Of daarin snel verandering komt, valt af te wachten. “Ik kan in elk geval al kaarten, maar betwijfel of dat een vereiste is om aan politiek te doen”, grapt Reinout.

Tijd voor een positief verhaal

Toch wil hij graag meeschrijven aan een positief verhaal voor de inwoners van Lede. “Dat is ook de reden dat ik me heb laten overtuigen om als onafhankelijke mijn schouders mee onder Open Lede te zetten. Wellicht had ik meer voorbehoud gehad, mocht alles hier op wieltjes draaien. Pas op: we hebben het hier supergoed, maar het kan beter. Om daaraan iets te veranderen moet je ook zelf iets durven doen, want van aan de zijlijn kan je weinig betekenen.” Welke plaats Reinout krijgt is nog niet beslist. "En daar draait het ook niet om. Open Lede is een jong dynamisch en positief team dat zich samen engageert voor Lede." Door de beslissing van zoon Reinout gaat Geert ook langzaam over in campagnemodus. “Met de politiek en wat er gebeurt in de gemeenteraad of schepencollege moei ik me sinds mijn afscheid niet meer, maar ik heb wel goesting om opnieuw affiches te plakken. Ideaal om onder de mensen te komen en pinten te pakken”, besluit Geert.