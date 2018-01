Gratis huisvuilzakken via OCMW 24 januari 2018

Gezinnen die klant zijn bij de OCMW-diensten van Lede kunnen als extra ondersteuning ook in aanmerking komen voor een gratis rol van 10 huisvuilzakken van 60 liter ter waarde van 15 euro. De toekenning daarvan gebeurt volgens vastgestelde criteria door de sociale diens van het OCMW. De sociale vuilniszakken zullen ook daar verdeeld worden. De gemeente geeft mensen die omwille van blijvende incontinentie, stoma, sondevoeding of thuisdialyse recht hebben op een rol gratis vuilniszakken de keuze tussen een rol van 60 liter of twee rollen van 30 liter. (KMJ)