Gratis EHBO-cursus leert wat te doen in geval van nood KOEN MOREAU

14 februari 2019

05u56 0 Lede Het Rode Kruis van Lede wil de gemeente nog wat veiliger maken met een gratis cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen.

Iedereen vanaf 16 jaar kan vanaf dinsdag 19 februari gedurende zes weken op dinsdag en donderdagavond van 19.45 tot 22 uur leren wat te doen bij onder meer verstuiking, (brand)wonde of hartfalen. De lessen vinden plaats in het Rodekruislokaal in de Katstraat. Deelnemen is gratis. Inschrijven en info via vorming@lede.rodekruis.be.