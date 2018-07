Grasbrand in Serskamp 04 juli 2018

De brandweer van Lede rukte gisteren, opnieuw, uit naar het naburige Serskamp om er omstreeks 13.45 uur een brand te blussen. Ter hoogte van de spoorwegovergang in de buurt van Onnenbossen had een kurkdroge berm vuur gevat. De pompiers uit Lede hadden de vlammen snel onder controle. Het was de tweede brand door de droogte voor de post van Lede gisteren. (DVL/KMJ)