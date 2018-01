Goedkope OCMW-(bouw)grond nog niet met verlies verkocht 24 januari 2018

In een bericht op de Facebookpagina van Open Vld Lede laat de partij weten dat de OCMW-grond op de hoek van de Billegemstraat en Tussenbeekstraat in Wanzele nog niet verkocht is. Het dossier kwam in opspraak omdat de grond in alle stilte en met verlies zou verkocht zijn.





Ondanks dat dit punt door Vlaams Belang aangekaart werd tijdens de gemeenteraad van december en OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Vld) vorige week - een week na een vraag van onze krant naar aanleiding van een publieke post op de Facebookpagina van Voorwaarts Lede - reageerde, werd nooit gemeld dat de grond niet verkocht was.





Het is dan ook merkwaardig dat het nu plots luidt dat "er nog geen akkoord voor verkoop aan één van de aangelanden is" en dat "alle aangelanden nog moeten aangeschreven worden". Het voorontwerp van de verkoopakte aan een specifieke aangelande dat door de OCMW-raad werd goedgekeurd en waardoor de koop wel degelijk juridisch gesloten is, wordt gemakshalve eveneens vergeten. Door het standpunt in dit en andere dossiers zakt de geloofwaardigheid van de Leedse liberalen in aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen dan ook steeds verder weg. (KMJ)