Globetrotter (50) brengt wereld naar café 'Lam Gods' op dorpsplein

02u30 0 Lede Pol Osselaer (50) brengt de wereld naar Oordegem. "Mijn grootvader leerde me de zwaluwen achterna te reizen, maar ook zij keren terug onder de kerktoren", vertelt de kersverse patron van het Lam Gods op het dorpsplein. Die zaak wil hij ombouwen tot een trendy bar die je eerder in Londen of Milaan verwacht.

"Als kind droomde ik ervan om net als Kuifje journalist te worden of om in de voetsporen van ontdekkingsreiziger Cousteau te treden." Uiteindelijk bezocht Pol Osselaer meer dan 50 landen. Op die manier spaarde de man jaren passie op. "En op mijn 50ste besloot ik er iets mee te doen." Hij gaf zijn job als exportmanager op en wil zijn reiservaring naar Oordegem brengen. Het Lam Gods bleek daar ideaal voor. "Als kleine jongen was ik al verliefd op het huis van 'meneer Paul'."





Trappistenkelder

In tegenstelling tot het voornemen om nooit iets onder de kerktoren te doen, is Pol er nu alle dagen te vinden. "En ik geniet." De plannen met het Lam Gods zijn indrukwekkend. "In de kelder komt een Trappistenkelder, op het gelijkvloers komt een aparte whiskey- en sigarenbar en zal ik wereldgerechten serveren."





Voor die gerechten trekt Pol persoonlijk naar de vroegmarkt. "Ik begin met Belgische varkenswangetjes en een aspergemenu. Later komt daar forel bij die aan tafel gefileerd wordt." Nadien zijn er ook al plannen om Spanje en Duitsland tot leven te wekken. De bovenverdieping krijgt ook een functie. "Die richt ik in tot businesscenter waar tot 50 personen kunnen vergaderen." (KMJ)





