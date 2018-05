Gezocht: petanquespelers om speelplein nieuw leven in te blazen 30 mei 2018

De 69-jarige Urbain Bax uit Papegem wil opnieuw leven op het speelpleintje aan de Bovenstraat brengen. "Het is zonde dat de buurt enkel leeft tijdens de kermis. Bij mooie zomerdagen is dit speelpleintje de perfecte plek om mensen te ontmoeten", meent hij. Daarom staat hij sinds kort elke dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur aan het petanquepleintje in de hoek van het speelplein klaar met een set ballen. "Als je niet weet of er iemand is, begrijp ik dat mensen niet komen. Die garantie geef ik nu", vertelt de man. In afwachting van petanquespelers ruimde hij het petanqueterrein al helemaal op. "En zodra er spelers zijn, kunnen we de baan volledig in ere herstellen." (KMJ)