Gezocht: opvallende inwoners voor filmproject 16 februari 2018

De Verenigde Wanzeelse Kineasten willen dit jaar een reeks videoportretten maken van opvallende Ledenaars. "Het is de bedoeling om mensen met een speciale hobby, beroep, gave, betekenis in beeld te brengen", vertelt regisseur Etienne Lerno. De Kineasten zijn dus op zoek naar opmerkelijke, exceptionele, markante, interessante, bijzondere, uitblinkende, orginele, verdienstelijke, uit de band springende, speciale, unieke, uitmuntende en ook extravagante persoonlijkheden. Wie iemand kent of zelf in aanmerking komt, kan dat laten weten aan etienne.lerno@telenet.be. (KMJ)