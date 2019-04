Gewezen directeur Vijverschool Raymond Vandormael (92) overleden KOEN MOREAU

05 april 2019

15u59 1 Lede Woensdag is Raymond Vandormael, gewezen directeur van de Rijks Basisschool van Lede, op 92-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Prieelshof in Oordegem.

De man was vele jaren bijzonder actief in de gemeente. Zo was hij lid van Okra Wanzele, eredirecteur van de RijksMiddenSchool Lede, gewezen voorzitter van de Gezinsbond en gewezen secretaris van het Sint-Vincentiusgenootschap van Lede. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 13 april om 11 uur in de Sint-Martinuskerk op het dorp van Lede.