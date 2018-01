Gestolen puppy terug thuis 02u35 0

De muisgrijze Jack Russel puppy Toby, die maandagmiddag werd gestolen uit de paardenstal van Stal Fonck langs de Grote Steenweg in Oordegem, is weer thuis. Dankzij camerabeelden bij de buren van Sport.Vlaanderen, het vroegere Bloso, en een tipgever werd de diefstal opgehelderd. Het zestien weken oude hondje verbleef 30 kilometer verderop in de Vlaamse Ardennen en werd woensdag thuisbezorgd. "We zijn vooral blij dat de dief spijt kreeg en ons zoontje zijn speelkameraadje terug heeft", reageren Frederic Fonck en Eveline De Vidts. Voor de politie is de zaak nog niet afgesloten. De dief zal ter verantwoording worden geroepen. (FEL)