Gemeentepersoneel verkoopt theelichtjes voor goede doel 02u49 0 Repro Moreau

Het gemeentepersoneel van Lede verkocht ten voordele van de dienst Palliatieve Zorgen Aalst-Dendermonde-Ninove theelichtjes. De opbrengst van die verkoop ging een delegatie overhandigen aan de Warmste Week op het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. "Dankzij de hulp van velen zamelden we 1.515 euro in, maar naast onze actie zamelden nog tal van verenigingen en scholen uit onze gemeente met allerlei acties geld in", vertelt Lieve De Kimpe.





(KMJ)