Gemeente zoekt vrijwillige bijzitters voor verkiezingen: “Wij garanderen toffe sfeer, unieke ervaring en vergoeding” KOEN MOREAU

01 april 2019

17u48 0 Lede Inwoners van Lede die de verkiezingen op zondag 26 mei graag eens van de andere kant meemaken, kunnen zich als vrijwillig bijzitter opgeven.

“Enige voorwaarde is dat je meerderjarig en kiesgerechtigd inwoner van Lede bent”, luidt het. De voorgaande verkiezingen werden steeds heel wat vrijwilligers gevonden. “Wij garanderen dan ook een toffe sfeer, unieke ervaring en een vergoeding.” Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de dienst burgerzaken via 053/60.68.10 of via burgerzaken@lede.be. “Vergeet zeker niet je naam en telefoonnummer te vermelden.”