Gemeente verkoopt kippen voor 3 euro 30 januari 2018

Inwoners van Lede kunnen intekenen op een door de gemeente georganiseerde groepsaankoop van kippen. "Kippen weten raad met veel keukenafval niet composteerbaar is waardoor elke kip ongeveer vijftig kilo aan etensresten per jaar opruimt. Kippen produceren bovendien heerlijke scharreleitjes en kippenmest, ideaal voor de moestuin", vertelt milieuschepen Geertrui Van De Velde (CD&V). Er is keuze uit twee kippen voor 6 euro of drie kippen voor 9 euro. Bestellen is, mits directe betaling, mogelijk tot vrijdag 12 februari 12 uur aan het onthaal in het gemeentehuis. De levering is voorzien rond Pasen. "Het aanbod is wel beperkt, wees er dus als de kippen bij", geeft Van De Velde nog mee. (KMJ)