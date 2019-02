Gemeente trekt toelating in voor Folkfestival /Verjaardagsfeest in GC Volkskring KOEN MOREAU

13 februari 2019

18u07 0 Lede Het eerste folkfestival ingericht door de recent opgerichte vereniging Failte mag op 22 februari niet plaatsvinden in GC De Volkskring. De gemeente vindt de overlap met een privéfeest te groot en wil geen precedent creëren. Failte is echter wel aangesloten bij de cultuurraad en kreeg voor het evenement subsidies en reclame in het gemeentelijk infoblad.

Organisator Nicholas Lauwereys voelt zich koud gepakt. “Ik ben een liefhebber van folk en stond in het verleden mee in voor de organisatie van het Keltisch festival in Gijzegem. Ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag leek het me leuk eens iets gelijkaardigs naar Lede te halen”, vertelt de man.

Voor zijn eerste Leedse folkfestival gaf hij meteen de Leedse groepen Eclectic Ox en The Antonio’s de kans om het podium te delen met internationale topartiesten. “Dankzij mijn relaties uit het verleden stonden ook David Munnelly, één van de beste hedendaagse Ierse muzikanten, Philip Masure, algemeen beschouwd als de beste Dadgad-gitarist ter wereld en Daithi Rua, een internationaal bekende Ierse singer-songwriter op het programma.” Ook de Leedse whiskyclub zou aanwezig zijn.

Aangetekend schrijven

Tot deze week. “Op veertien dagen voor de festivaldatum ontving ik een brief dat mijn evenement niet mocht doorgaan in GC De Volkskring omdat het niet voldoet aan het reglement. Ondanks al mijn inspanningen om duidelijk te maken dat het evenement voor iedereen toegankelijk is, stelt de gemeente mijn bedoelingen in vraag met dit tot gevolg”, maakt Lauwereys zich lastig. Hij investeerde dan ook al meer dan 2.000 euro om artiesten en materiaal te boeken. “Geld dat nu dreigt verloren te gaan.”

Gemeentelijke steun

Bij de gemeente is men, ondanks een eerdere toegekende financiële subsidie van 250 euro en een publicatie van het gemeentelijk infoblad, categoriek. “Het cultureel aspect wil ik niet weerleggen, maar de man heeft zijn eigen initiatief zwaar gehypothekeerd door het in verband te leggen met zijn eigen verjaardag”, reageert cultuurschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie). De man refereert naar de uitnodigingen die de organisator – nota bene naar de schepenen – stuurde. “De focus ligt volledig op de verjaardag van de man wat de combinatie dermate flou maakt dat dit niet verenigbaar is met de geest en deontologie van het gebruiksreglement voor verenigingen”, aldus de schepen.

Achterpoortje

Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V), nochtans steeds te vinden om Lede te laten bruisen, treedt dat standpunt volledig bij. “Achteraf gezien hebben we de indruk dat de vereniging enkel opgericht werd om onze zaal goedkoper te kunnen huren voor een privé feestje en dat kan geenszins de bedoeling zijn.” Na enkele incidenten in het verleden lijkt duidelijk dat de nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en de Coöperatie alle misbruik of schijn van misbruik wil vermijden. “Dit initiatief lijkt te veel op een achterpoortje om de gemeentelijke infrastructuur te mogen gebruiken.”

Volgend jaar

“En dat is enorm jammer, want het initiatief van Failte staat volledig los van de VIP-uitnodigingen die ik verstuurde voor mijn verjaardag ”, reageert Nicholas Lauwereys. Het gevolg is wel dat er op 22 februari geen folkfestival zal plaatsvinden in GC De Volkskring. “Aangezien de artiesten betaald zijn, zoek ik nog een oplossing. De kans dat ik een voldoende grote infrastructuur vindt en daar nog promotie voor kan voeren, is echter minimaal.” Los daarvan geeft Lauwereys niet op. “Volgend jaar zal ik opnieuw een folkfestival inrichten en bewijzen dat het niet louter om mijn 50ste verjaardag te doen was”, besluit de man.