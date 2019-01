Gemeente spendeerde bijna 70.000 euro aan recepties in verkiezingsjaar KOEN MOREAU

13 januari 2019

De gemeente Lede spendeerde in 2018 voor 67.430 euro aan feestjes en recepties. "Een merkwaardig hoog bedrag in een verkiezingsjaar' aldus gemeenteraadslid en N-VA-fractieleider Ann Van Wesemael die de cijfers opvroeg.

Dat burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) graag uitpakt als feestburgemeester is geen geheim. “Lede moet bruisen”, stelt de man duidelijk. Iets wat met de invoering van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor de bevolking ook al enkele jaren duidelijk gesmaakt wordt. Al dat feesten is uiteraard niet echt gratis. De rekening wordt uiteindelijk betaald door de burger via zijn belastingen en het bedrag liep, zeker het voorbije jaar, fors op met een eindsom van 67.430 euro. Dat is net geen 4 euro per inwoner.

Opvallend was wel dat het grote inhuldigingsfeest, kostprijs 21.730 euro, voor de vernieuwde markt eind augustus op amper zes weken voor de verkiezingen werd gehouden. Temeer daar het lintje voor de verhuis van de marktkramers naar de afgewerkte markt pas op 18 december, een maand na de verkiezingen, doorgeknipt werd. Het prijsverschil van dat inhuldigingsfeest met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is eveneens groot. Die receptie kostte 10.773 euro. Voor de inhuldiging van het nieuwe ontmoetingscentrum in Wanzele, de N9 en Klinkaard in Oordegem werd 8.584 euro, 4.114 euro en 2.882 euro uitgegeven.

“Er mag gefeest worden maar het is geen toeval dat de kostprijs zo hoog oploopt in een verkiezingsjaar. Het gemeentebestuur moet er vooral over waken dat er niet met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt”, aldus N-VA.