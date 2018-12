Gemeente plooit na massale reacties: kerststal op dorp terug van weggeweest KOEN MOREAU

19 december 2018

15u47 0 Lede Op amper een week voor kerstdag is op de vernieuwde markt van Lede dan toch de kerststal - met de traditioneel scheel kijkende ezel - teruggeplaatst.

“We werden overstelpt met reacties, vragen en telefoontjes waarop we dinsdag uiteindelijk beslisten de stal toch plaatsen”, vertelt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). Die stelde eerder dat er geen plaats was voor de kerststal door de heraanleg van het marktplein omdat er anders een marktplaats zou sneuvelen. “Maar op de plek waar we de stal nu plaatsten, komt een seizoensgebonden marktkramer en die blijft komt nu toch niet.”

Katholiek dorp

Dat de gemeente door het plaatsen van een kerststal religieuze symbolen op een openbare plaats zet, vindt Uyttendaele niet erg. “Het is een traditie en we zijn nu eenmaal een katholiek dorp dat enorm verbonden is met de Mariale devotie”, aldus de man. Het merendeel van de mensen die reageerden, blijkt wel geen frequente bezoeker van de Sint-Martinuskerk. In dat gebouw aan de markt staat een prachtig exemplaar, maar dat zie je enkel als je binnen stapt.