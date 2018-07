Gemeente betaalt facturen na 155 dagen Koen Moreau

17 juli 2018

11u00 1 Lede Leveranciers van de gemeente Lede moeten geduld hebben vooraleer ze hun centen krijgen.

An Van Wesemael (N-VA) becijferde dat facturen gemiddeld pas na 155 dagen worden betaald. “Hopelijk ziet men de gemeente daardoor niet als een slechte betaler”, stelt ze. Volgens schepen van financiën Dirk Rasschaert (De Coöperatie) is dat niet het geval. “Vaak gaat het om facturen die omwille van wijzigingen al laat zijn bezorgd of moet de gemeenteraad eerst extra budget voorzien vooraleer we kunnen betalen. Leveranciers maken zich in elk geval geen zorgen om voor ons te werken”, aldus de man.