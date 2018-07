Gemaaid gras begint te smeulen 17 juli 2018

02u30 0

De Bosstraat in Mere werd zondag omstreeks 14.30 uur opgeschrikt toen verschillende brandweerwagens halt hielden tegenover Groenten en Fruit Thijs. In de tuin achter een woning was een beperkte hoeveelheid gemaaid gras beginnen smeulen, iets wat de hulpdiensten snel onder controle kregen. Omstreeks 17.30 uur haastten de brandweermannen zich ook naar het Proximus-gebouw in de Ommeganglaan in Lede voor een brandalarm, maar daar bleek uiteindelijk niets aan de hand te zijn.





(KMJ)