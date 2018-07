Gele tomaatjes leveren Genootschap 100 euro op 10 juli 2018

Het Sint-Vincentiusgenootschap van Lede ontving een duwtje in de rug vanwege plantjeskweker Johan Props. Die verkocht tijdens de garageverkoop van de Overimpestraat zaden en plantjes. "Die plantjes zijn mijn leven, maar de opbrengst schenk ik graag aan wie het geld beter kan gebruiken dan ik", vertelt de man. Voorzitter Oscar Goossens, penningmeester Luc De Lausnay en secretaris Nicole De Ro namen de opbrengst van de gele tomatenplantjes dankbaar in ontvangst. "De nood vermindert helaas niet, waardoor giften zoals deze erg welkom zijn om mensen in nood te helpen met voedselbonnen, brandstof, middagmalen voor op school en financiële steun", luidt het bij het Genootschap dat jaarlijks 8.000 euro steun uitdeelt.





(KMJ)