Geldboete nadat bestuurder tegen boom rijdt en vluchtmisdrijf pleegt

10 januari 2019

V.H. uit Lede moest zich vanmiddag voor de Aalsterse rechtbank verantwoorden nadat hij op 22 april vorig jaar met zijn auto tegen een boom was gereden in Lede. Na het ongeval vluchtte de man weg, maar liet hij heel wat brokstukken achter. Onderweg zette hij zijn zwaar beschadigde wagen aan de kant en ging hij te voet verder. De man was enkele uren vermist en werd opgespoord door de politie, die hem uiteindelijk kon aantreffen. “De man zat in een bijzonder moeilijke periode toen en had donkere gedachten", aldus zijn raadsman. De man zelf verscheen niet in de rechtbank, maar zou ook al enkele eerdere veroordelingen hebben opgelopen. Hij kreeg een geldboete van 1.760 waarvan meer dan de helft met uitstel. Daarnaast kreeg hij ook een rijverbod van drie maanden opgelegd en zal hij alle examens opnieuw moeten afleggen als hij ooit nog achter het stuur wil kruipen.