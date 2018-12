Gekke patron verandert omgeving café Lam Gods in winterlandschap en kerstmarkt KOEN MOREAU

21 december 2018

18u52 1 Lede Omdat thema-evenementen steeds een enorm succes zijn, zorgt Pol Osselaer van café Lam Gods op het dorp van Oordegem voor een absolute kerstsfeer. Zaterdag 22 december organiseert hij ook een kerstmarkt op het dorpsplein.

De toog van zijn café bouwde Osselaer om tot een skihut met alle nodige attributen en sneeuw. “Ik had nog meer dan voldoende materiaal van mijn talrijke reizen. De skischoenen komen uit Alaska en ook mijn Oostenrijkse avonturen zijn goed vertegenwoordigd”, vertelt hij. Hoogtepunt wordt de rommel- en kerstmarkt is er op zaterdag 22 december. “Vanaf 8 uur is hier een rommelmarkt en om 18 uur bouwen we die om tot een kerstmarkt met après-skiparty.” Meer info op de Facebookpagina van Lam-Gods Oordegem.