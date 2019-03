Geherwaardeerde Geelstervallei krijgt met ‘Kiekkaaste’ nu ook een vogelkijkhut KOEN MOREAU

22 maart 2019

19u07 0 Lede Natuurpunt Lede opent op zondag 24 maart een vogelkijkhut in natuurgebied Geelstervallei. “Onze ‘Kiekkaaste’ vormt stilaan het sluitstuk van een herwaardering waar we al drie jaar aan werken”, vertelt Natuurpuntvoorzitter Yvette Saerens.

Het gebied ingesloten tussen de kernen van Erondegem, Erpe, Impe en Lede werd nog maar enkele jaren geleden teruggegeven aan de natuur. “Het stond hier vol buitenverblijven en restanten daarvan: treinwagons, bergingen, caravans en tal van betonnen funderingen. De voorbije jaren haalden we hier 17 containers afval weg, waardoor het hier opnieuw aardig vertoeven is voor planten, dieren en natuurliefhebbers”, vertelt Saerens.

Boshuis

Twee gebouwtjes bleven staan. “Vooral omdat we het als vrijwilligers niet zagen zitten die te slopen.” Natuurpunt gaf ze wel een andere bestemming. “Een eerste chalet vormden we om tot ons boshuis. We plantten er 2,5 hectare plantgoed naast en groeven een poel, zodat we er educatieve projecten kunnen opzetten met kinderen rond bijvoorbeeld waterkwaliteit.” Tot voor kort stonden daar ook enkele bijenkasten, maar die werden door vandalen omgekieperd waardoor duizenden bijen het leven lieten. Of die kasten nog terugkomen is niet zeker. Wie na de werken wel stilaan terugkomen zijn de vogels.

Vogelkijkhut

“En die kan je voortaan perfect bekijken vanuit de tweede resterende chalet die iets verder in het bos staat.” Mits enkele ingrepen werd die omgevormd tot een ‘Kiekkaaste’. “Door kijkgaten te zagen in de houten wanden kan je hier voortaan in alle rust een heel breed spectrum aan vogels gadeslaan”, vult natuurconservator Chris Van de Velde aan. De man hoopt dat de sperwer, die er tot vorig jaar zijn nest had, terugkomt. “Maar intussen zie en hoor je hier tal van meesjes, de winterkoning, de tjiftjaf, grote bonte specht, groene specht, roodborstje, boomklever, goudhaantje, matkop, en de rest moeten we zelf nog ontdekken”, knipoogt Chris.

Kennis maken met de vogelkijkhut kan nu zondag 24 maart vanaf 14 uur in de Geelstervallei. Het boshuis en de Kiekkaaste vind je op de grens van Lede en Erondegem ter hoogte van de overgang van de Veldekenswegel in Lede met Erondegem. “Het baantje vind je op grondgebied Erpe-Mere ter hoogte van de Overimpestraat 46 en iedereen is welkom.”