Gehackt e-mailadres was politieke reclame 21 april 2018

N-VA Lede heeft klacht ingediend tegen burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). Dat gebeurde nadat het hotmailadres van Uyttendaele gehackt werd en de man via de gemeentelijke kanalen zijn nieuwe privé emailadres uyttendaele.r@gmail.com bekend maakte. "Het bekend maken van een privé e-mailadres is in strijd met de wetgeving", stelde Marike Godefroit van N-VA. De burgervader was zich van geen kwaad bewust. "Ik wou de mensen enkel laten weten dat mijn oud privé emailadres gehackt en niet meer bruikbaar was", reageert die. Een bekendmaking die zonder twijfel te rechtvaardigen was aangezien de hackers mails verstuurden ondertekend met 'Burgemeester Lede'. Intussen werd het privé e-mailadres op de gemeentelijke website vervangen door roland.uyttendaele@lede.be. (KMJ)