Geen vredespijp in politiek Lede: CD&V zet liberalen met de billen bloot KOEN MOREAU

02 januari 2019

18u35 2 Lede De installatievergadering van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad in Lede moest woensdagnamiddag noodgedwongen geschorst worden. Oorzaak was een vergeten voordracht van Open Lede voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, de nieuwe naam voor het OCMW.

Voor dat Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst moesten alle acht de kandidaten veertien dagen voor de installatievergadering ingediend zijn. Een formaliteit waaraan Open Lede niet voldeed. “Ik was te laat”, gaf fractieleider en gewezen schepen Stijn Wille ridderlijk toe. Een poging om de vergeten kandidatuur recht te zetten, werd uiteindelijk beslist na een schorsing van de zitting en een nieuwe stemming. Alle gemeenteraadsleden - die tegenwoordig ook OCMW-raadslid zijn - mochten stemmen om het lege zitje in te vullen voor het comité dat zich over persoonlijke dossiers buigt.

Daarvoor werden liefst vier kandidaten voorgedragen: de vergeten kandidaat van Open Lede, een kandidaat van N-VA, eentje van Lede Vlaams en Zinvol en een kandidaat van CD&V. Een oproep van Wille aan de gemeente- en OCMW-raad om de liberale fractie het mandaat te gunnen, haalde niets uit. De nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie steunde de kandidatuur van André De Grauwe (CD&V). Daardoor pakt CD&V in het BCSD-comité een derde zitje. De liberalen, de voorbije jaren absoluut heer en meester in het Leedse OCMW, blijven aan de kant. Een weldoordachte strategie van CD&V waarbij de voorbije jaren duidelijk nog niet verteerd zijn, maar tevens een gemiste kans om de vredespijp te roken en constructief de nieuwe legislatuur in te zetten.

De uiteindelijk leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:

Filip Bauters (Lede Vlaams en Zinvol)

RaIsa De Cuyper (CD&V)

André De Grauwe (CD&V)

Daisy De Grauwe (De Coöperatie)

Johan De Ryck (De Coöperatie)

Jef Lemmens (Groen)

Erik Van Dormael (CD&V)

Daniël Van Kerckhove (N-VA)

Schepen Geertrui Van De Velde