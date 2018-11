Geen treinen tussen Schellebelle en Aalst door persoonsongeval, tal van gesloten overwegen zorgen voor hinder op de weg KOEN MOREAU

15 november 2018

18u26 0 Lede Het spoorverkeer tussen Schellebelle en Aalst werd donderdag rond 17 uur een hele tijd onderbroken. Oorzaak was een persoonsongeval ter hoogte van het station van Lede. Daardoor bleven tal van overwegen in de buurt gesloten en dat veroorzaakte ook hinder op de weg.

De aanrijding gebeurde ter hoogte van Kerkevijverstraat/Stokstraat toen de trein richting Aalst traag kwam aangereden om halt te houden in het station van Lede. Een vrouw kwam onder de trein maar tussen de wielen terecht, waardoor ze snel kon worden weggehaald. Ze werd onder begeleiding van een mugteam naar het ziekenhuis gebracht. De reizigers van de trein konden via het perron de trein verlaten. Een trein richting Gent die geblokkeerd kwam te staan tussen Aalst en Lede keerde terug naar Aalst om vervolgens via Denderleeuw en de rechtstreekse lijn naar Gent te rijden.

Door het ongeval bleven een viertal overwegen in de buurt van het station van Lede gesloten. Dat zorgde voor enorme hinder op de weg. De politie lanceerde een oproep om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.