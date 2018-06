Geen (storende) verkiezingsborden? 23 juni 2018

Gemeenteraadslid Stephanie Camu, in oktober met De Coöperatie naar de kiezer, pleitte bij haar collega politici voor het beperken van de verkiezingsborden. "Ik zou willen vragen geen borden op onbebouwde percelen of aanhangwagens te plaaten om het open karakter niet te verstoren", stelde ze. Groen-raadslid Bart Heestermans ging nog een stap verder. Hij vroeg een algemeen akkoord om geen borden te plaatsen. Beide voorstellen werden door de andere partijen weggestemd wegens 'te laat', 'al aankopen gedaan' en 'al afspraken gemaakt'. Afwachten of Groen en De Coöperatie hun eigen voorstellen voor hun campagne zullen toepassen. (KMJ)