Geen springplezier bij De Ras Koen Moreau

14 juli 2018

07u02 0

De loods van bussen De Ras tussen de Hoogstraat en de Julius De Geyterstraat wordt dan toch niet omgevormd tot 2.000 vierkante meter springplezier. De zussen De Ras en hun zakenpartners bergen de plannen voor trampolinepark 'Jumpstar' definitief op. "Op basis van het brandweerverslag werd geen vergunning verleend en we hebben beslist hier niet tegen in beroep te gaan", luidt het. Wat er met de loods gaat gebeuren nu de busactiviteiten verhuisden naar de Heiplas is niet duidelijk. Volgens de familie was er eerder al interesse om op de site een warenhuis, garage, bandencentrale of een nieuwe transportfirma te huisvesten. (KMJ)