Geen gevolgen door schoolstaking wegens pedagogische studiedag KOEN MOREAU

19 maart 2019

16u16 0 Lede Voor leerlingen die school lopen in Groot-Lede is er (geen) goed nieuws. Geen enkele school sluit woensdag 20 maart de deuren wegens de schoolstaking.

Heel water lagere- en kleuterscholen zijn wel gesloten wegens pedagische studiedag voor de leerkrachten. “De punten waarom gestaakt wordt zijn nochtans super belangrijk en de wil om deel te nemen was groot, maar organisatorisch was het niet meer mogelijk om de agenda om te gooien van de reeds lang vooraf ingeplande pedagogische studiedag”, vertelt directeur Els Verbraekel van de Vrije Lagere School van Lede. Op het Stella Matutinacollege in Lede, basisschool ‘t Kwikstaartje alsook de scholen van Smetlede en Wanzele staken voorlopig slechts enkele leerkrachten mee.