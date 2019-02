Geen extra maatregelen aan Prison: eerst afwachten of wijzigen voorrang volstaat KOEN MOREAU

25 februari 2019

19u43 0 Lede Naast de al eerder geplande wijziging van de voorrangsregeling komen er geen maatregelen om de verkeersveiligheid aan het gevaarlijk kruispunt Prison in Wanzele te verbeteren.

Gemeenteraadslid Reinout Grepdon (Open Lede) drong daar nochtans op aan nadat er op korte tijd twee relatief zware ongevallen gebeurden. Schepen Robert De Mulder (CD&V) verkiest daar voorlopig niet op in te gaan. “We moeten eerst kijken wat de invloed is van de gewijzigde voorrangsregeling”, stelt de man.

Het kruispunt Prison is al vele jaren een zwart punt in de gemeente waaraan op enkele beperkte ingrepen na de voorbije jaren niks essentieel gebeurde. Het groot aantal ongevallen toont nochtans aan dat er een perceptieprobleem is waaraan een gewijzigde voorrangsregeling wellicht weinig zal veranderen.