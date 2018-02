Geen carnaval zonder carnavalisten (en Gust) 17 februari 2018

LKV Just Niet, in december nog gehuldigd met een keizerlijke titel na drie overwinningen op rij, neemt zondag tal van carnavalisisten mee op hun wagen in de stoet. "Bedoeling was de opvallende mensen en de voorzitters van de keizerlijke groepen van de voorbije jaren carnaval te eren", vertelt voorzitter Steven De Waele.





Minder opvallend in carnavalsmiddens, maar wel reuzegroot in de stoet komt Gust De Waele (69). "Mijn pa is 40 jaar actief in carnaval Lede en een stille maar noeste werken achter de schermen sinds het ontstaan van onze groep. Zonder hem zouden onze wagens er heel wat kleiner en minder fraai uitzien", vertelt Steven vol overtuiging.





Dat carnaval niet zonder gevaar is, bewees Gust enkele jaren terug, toen hij als chauffeur even bevangen raakte door uitlaatgassen. "Iets dat me hopelijk niet meer zal overkomen", lacht Gust.