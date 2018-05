Gedraaide rijrichting in J. De Geyterstraat 08 mei 2018

De Nieuwstraat inrijden langs het dorp van Lede is door de werken niet meer mogelijk. Om de Nieuwstraat te bereiken kan je nu langs de J. De Geyterstraat. Daar is de rijrichting tijdelijk omgedraag waardoor je er van af de Hoogstraat in mag. (KMJ)