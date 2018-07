Gedichten in Oud Smetlede 12 juli 2018

02u54 0

Natuurpunt Lede zorgt voor een poëtische zomer in het natuurgebied Oud Smetlede op zaterdagavond 14 juli. De gedichtenavond start aan Taverne Sparrenhof om 19 uur en duurt tot 20 uur. Meer info bij Natuurpuntvoorzitter Yvette Saerens via 0479/30.24.77 of saerens_yvette@hotmail.com. (KMJ)