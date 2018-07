GAROL presenteert puntenprogramma Ruimtelijke Ordening Koen Moreau

17 juli 2018

Drie maanden na de eerste passage voor de gemeenteraad overhandigden de Gecoördineerde Actiegroepen voor Ruimtelijke Ordening Lede (GAROL) andermaal een visiedocument aan alle politieke fracties. "Gesteund door 3.000 Ledenaars willen we dat ruimtelijke ordening een belangrijk programmapunt wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen", vertelt Antoon Van Nuffel, die de spreekbuis is van de actiecomité's Hoogstraat, Heiplas, Hulst - Steenland, Rijsveld en Wanzele. Politiek lijkt alvast een en ander te bewegen. "Heel wat van onze punten duiken op in de verkiezingsprogramma's, maar wij willen graag verdergaan en nadrukkelijker de puntjes op de i zetten", luidt het.