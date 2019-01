Gaatjesboorders breken in en vinden autosleutel: auto gestolen KOEN MOREAU

11 januari 2019

17u12 1 Lede Een gezin langs de Langeweestraat in Lede had donderdagavond dubbele pech.

Toen ze rond 21 uur thuiskwamen, merkten ze niet alleen op dat er ingebroken was door gaatjes in de raamkozijnen te boren, ook hun Fiat Tipo bleek verdwenen. Die autodiefstal was een koud kunstje nadat de dieven bij het doorzoeken van huis de autosleutels vonden. Eerder werd ook ingebroken in een leegstaand huis langs de Hoogstraat. Het is niet duidelijk of er een verband is.