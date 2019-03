Fuifganger zwaargewond na val van balkon

in Sint-Martinuszaal KOEN MOREAU

17 maart 2019

18u08 0 Lede De afterparty van een revue-voorstelling door een Gentse studentenclub in de Sint-Martinuszaal in Oordegem kende zondagochtend bijna een dramatische afloop.

Iets voor 5 uur maakte een fuifganger een val van enkele meters nadat hij op een balkon in de zaal was geklauterd. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken werd de fuif door de politie stilgelegd. Het gebouw werd ook even verzegeld, maar is intussen terug vrijgegeven.