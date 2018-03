Frituur Retro pakt uit met glutenvrije snacks 06 maart 2018

02u58 0

Dirk Baetens en Kathleen Lanckman frituur Retro op het dorp van Impe verkopen sinds kort allergievrije frituursnacks. "Omdat we de jongste tijd meer en meer de vraag kregen naar glutenvrije snacks, ben ik op zoek gegaan", vertelt Dirk. Een eenvoudige klus was dat niet. "In de ruime regio is enkel frituur De Béthune uit Aalst ons voorgegaan, maar dankzij die man vond ik een leverancier."





Kaaskroketten

Daardoor kunnen klanten, naast eivrije frikandellen die al even in het assortiment staken, voortaan ook glutenvrije curryworsten, kaaskroketten, kippets en mexicano's vinden.





"Ze zijn wel 30 procent kleiner en 0,20 euro duurder, maar qua smaak niet te onderscheiden", aldus Dirk en Kathleen.





Als de nieuwe snacks aanslaan, zal het aanbod uitgebreid worden. (KMJ)