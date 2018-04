Filmvoorstelling in GC Volkskring 06 april 2018

De seniorenraad van Lede vertoont de Belgisch film 'Flying Home' van Dominique Deruddere uit 2014 in GC De Volkskring. Hoofdrolspelers Jamie Dornan, Jan Decleir en Charlotte De Bruyne wil brengen daarin het verhaal van een rijke sjeik uit Dubai die een Vlaamse wedstrijdduif wil kopen terwijl de eigenaar daar helemaal geen vragende partij voor is. Voorstelling op maandag 9 april van 14 tot 15.40 uur in GC De Volkskring. Toegang gratis. Wel graag reserveren via 053/60.68.61 of seniorenfilms@lede.be. (KMJ)