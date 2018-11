FILMPJE Triest hoogtepunt van vandalisme: brandstichting in leegstaand rusthuis Villa Letha KOEN MOREAU

18 november 2018

17u34 0 Lede In het leegstaande rusthuis Villa Letha aan de Kasteeldreef in Lede werd zondag in de vooravond brand opgemerkt. De brandweerkorpsen van Lede en Wichelen gingen ter plaatse.

Omdat de brandweer geregeld oefeningen houdt in het leegstaande gebouw verliep het doorzoeken en blussen bijzonder vlot. Volgens de politie bevonden zich in het gebouw verschillende brandhaarden. Het gaat dus om brandstichting. De politie kon niemand meer aantreffen in het leegstaande rusthuis. Feit is dat het leegstaande gebouw geregeld te kampen heeft met vandalisme. Brandstichting lijkt dan ook een triest hoogtepunt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. De politie verwittigde het parket en nam het gebouw voorlopig in beslag voor verder onderzoek.