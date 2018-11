FILMPJE: Kortsluiting in elektriciteitskast: huis onbewoonbaar na zware brand in Hofstraat KOEN MOREAU

12 november 2018

18u04 2 Lede Een korte maar hevige brand heeft maandagochtend veel schade aangericht in een huis in de Hofstraat in Wanzele.

Buren alarmeerden omstreeks 9.30 uur de brandweer omdat ze rook opmerkten. Omdat gevreesd werd dat de bewoner nog in huis was, werd meteen groot alarm geslagen. De brandweerposten van Lede, Wichelen en Aalst stuurden verschillende wagens ter plaatse. Een buurman die een sleutel had, kon die vervolgens overhandigen aan de brandweer. “Men had nadrukkelijk gezegd te wachten tot de brandweer er was”, vertelde die. Uiteindelijk bleek de bewoner naar de winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem.

De woning liep wel hevige rook-, roet- en waterschade op door de brand en de bluswerken. Het vuur ontstond in de hal achter de voordeur in de elektriciteitskast. De installatie smolt volledig weg. Enkele buren kwamen hierdoor zonder elektriciteit te zitten. De brand was snel gedoofd, maar daarvoor moest het plafond in de gang wel volledig worden uitgebroken. Aangezien de woning volledig gevuld was met rook, moest die nog uitgebreid worden geventileerd. Eandis kwam de elektriciteit afsluiten. De bewoner wordt tijdelijk bij familie opgevangen.