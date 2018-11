FIFA 2019 PS4-toernooi bij Wanzeelse Wielerwonderen KOEN MOREAU

06 november 2018

19u12 0 Lede De Wanzeelse Wielerwonderen houden niet alleen van fietsen, maar zijn ook hevige fans van het PS4-voetbalspelletje FIFA 2019.

Daarom organiseren ze op zaterdag 10 november van 17 tot 21 uur een Fifa-toernooi met zestien ploegen van telkens twee spelers in Hoop In De Toekomst in de Nonnenbosstraat in Wanzele. Inschrijven voor 15 euro per team via wanzelewonderen1@gmail.com. Na de finale omstreeks 21 uur volgt nog een spetterende pelotonfuif ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de wielertoeristenclub.