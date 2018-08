Fietstocht langs hoevewinkel en tenniscentrum KOEN MOREAU

21 augustus 2018

16u00 0 Lede Davidsfonds Lede fietst komende zondag 26 augustus langs streekgenoten met een verhaal.

Eerste stop is Hoeve Van Der Meersch-Eeckhoudt in Wichelen. Na een kennismaking met dit landbouwbedrijf en het artisanale roomijs gaat het richting Tenniscentrum Vogelenzang (TC Kenta). Vertrek om 14 uur aan de Markt in Lede. Deelnemen is gratis. Meer informatie op www.davidsfondslede.be.