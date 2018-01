Fietser gewond na aanrijding 30 januari 2018

Een personenwagen reed maandagavond omstreeks 19 uur een fietser aan op het kruispunt van de Kasteelstraat met de Kasteeldreef in Lede. Wellicht merkte de bestuurster de fietser niet op door de hevige regenval. De fietser, die gewond raakte aan het been, werd naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gevoerd. (KMJ)