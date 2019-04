Fietser botst met auto… en legt positieve ademtest af KOEN MOREAU

01 april 2019

17u59 0 Lede Bij een ongeval zaterdagavond rond 19 uur op de parking aan het station van Lede moest een fietser zijn fiets afgeven aan de politie.

De fietser botste met een auto waarnaa bleek dat hij te veel had gedronken had. De man raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. Zoals de wet het voor schrijft, werd de fiets van de man in beslag genomen.