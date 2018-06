Fietser aangereden 22 juni 2018

Op het kruispunt van de Grote Steenweg met de Stichelendries in Oordegem is donderdagochtend omsteeks 10 uur een bejaarde fietser gewond geraakt. De man reed reglementair op het fietspad richting Aalst toen een bestelwagen uit Stichelendries kwam. De bestuurder merkte de fietser niet op waardoor het tot een botsing kwam. De fietser werd met een hoofdwonde naar het ASZ in Aalst gevoerd. (KMJ)